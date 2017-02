El programa de detecció precoç de la psicosi tracta 282 pacients gironins

Treballen amb els instituts per detectar possibles casos.

El programa de detecció precoç de la psicosi va atendre 282 pacients durant el 2015, dels quals 38 eren casos nous. Els dos centres de la Xarxa de Salut Mental de Girona on es desenvolupa el Programa d'Atenció a la Psicosi Incipient –un a Girona i l'altre a Blanes– van realitzar un total de 6.273 visites aquell any. Aquest programa, explica el director de la Xarxa de Salut Mental de Girona, el psiquiatre Claudi Camps, s'adreça especialment a la població jove, d'entre 16 i 24 anys, que és quan comencen a manifestar-se els primers brots psicòtics.

I és que el pla de detecció precoç es focalitza especialment en dos grups de pacients. Per una banda, indica el doctor Camps, aquelles persones que acaben de patir un primer brot psicòtic i, per l'altra, els professionals també actuen en aquella població amb un alt risc de patir-ne, per tal de fer-ne prevenció.

«Està demostrat que quan menys es triga a ser tractat des que comencen els símptomes, millor és l'evolució i el pronòstic. Tractant des de l'inici la millora és espectacular», indica el responsable de l'atenció psiquiàtrica a la regió sanitària de Girona, respecte al primer grup.

El doctor Camps assenyala que en el cas dels pacients que han desenvolupat el primer brot, es treballa amb un tractament intensiu, «perquè els primers cinc anys són bàsics, i es fa un tractament molt proactiu, grupal... intentem fer un abordatge diferent, treballem amb el seu entorn, ens dediquem a la seva inserció laboral conjuntament amb Afers Socials i, en cas que fallin a la consulta, anem a casa seva a buscar-los», explica l'especialista.

Pel que fa a les persones que presenten un alt risc de patir psicosi, es tracta, per exemple, d'aquells pacients en què els dos pares presenten un problema greu de psicosi, ja que llavors la probabilitat és d'entre un 40 i un 50%, mentre que si només és un dels dos progenitors, el percentatge es redueix fins al 10%.

A més, els professionals de la Xarxa gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) també treballen conjuntament amb centres educatius, serveis socials o atenció primària per detectar «petits signes: persones amb conductes estranyes o amb problemes de concentració, per exemple, que poden ser indicatius previs al brot, i poder-los donar suport», apunta Camps.

«Hem d'actuar preventivament i treballar els factors protectors que poden evitar que es produeixi aquesta psicosi, però hem de ser prou hàbils perquè l'usuari no es pensi que està entrant en un circuit psiquiàtric i això li generi rebuig», diu el psiquiatre.



Voluntat d'estendre's

A Catalunya, explica Camps, a més dels dos centres de Girona i Blanes, hi ha una desena més d'aquests equips d'intervenció precoç sobre la psicosi. La prioritat del departament de Salut, avança el responsable de la Xarxa de Salut Mental, és que si s'aproven els pressupostos, s'ampliï el nombre d'equips de professionals que treballen en aquest camp arreu del territori.