Les ratxes de vent freguen els 100 km/h a la Garrotxa i la Selva

Les fortes ratxes de vent van fregar ahir dissabte els 100 km/h en diverses poblacions de la Garrotxa i la Selva, dues comarques poc habituades al vendaval. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de les estacions de Meteoclimatic, destaquen registres com els 93 km/h de Sant Feliu de Pallerols, els 83,8 km/h d'Olot, els 85,7 km/h d'Anglès o els 81 km/h de la Vall d'en Bas. Els Bombers van haver de fer un total de 16 sortides pel vent a tot Catalunya, la majoria a les comarques de Girona, per arbres i branques caigudes.

De fet, la C-63 va estar tallada durant unes dues hores al seu pas per Sant Feliu de Pallerols per la caiguda d'un arbre. L'avís de la incidència es va rebre a dos quart de vuit del matí al quilòmetre 59 de la C-63, a la zona de l'Estació. Un arbre de grans dimensions havia caigut per la ventada de ponent i va blocar la circulació de vehicles. Una dotació dels Bombers va treballar per retirar-lo i la via es va poder reobrir quan passaven pocs minuts de les deu del matí.



La temperatura

En tractar-se de vent de ponent, les temperatures també van veure's beneficiades a l'alça, tot arribant a registrar-se 21 ºC a Castell Platja d'Aro. Aquesta va ser la màxima més alta de tota la província, a la qual es van apropar altres localitats com ara Cassà de la Selva (20,1 ºC), Fornells de la Selva (20 ºC) i Girona (19,3 ºC).

La Selva també va ser rècord ahir en temperatures després que Vilobí d'Onyar arribés als 20,5 ºC, Anglès als 20 ºC i Santa Coloma de Farners als 19,2 ºC.