Una vespa encara invencible

La vespa asiàtica s'ha convertit en un problema de complicada resolució. Fins ara, ni la tecnologia avançada ni les solucions basades en enginys artesanals han aconseguit aturar la colonització de les comarques gironines per part d'aquesta espècie. Tot i l'ús de fongs, insecticides, radars, xarxes i gossos, la presència de l'insecte ha progressat cada any, amb els conseqüents efectes sobre les abelles.

l radar de visió tèrmica va resultar ineficaç per a la detecció dels nius de la vespa asiàtica. Des d'un helicòpter, el radar havia de detectar l'escalfor dels nius, però no va ser prou poderós per travessar la carcassa vegetal que els cobreix. Aquesta tècnica, provada el setembre del 2013, va ser una més de les eines que agents rurals i apicultors han fet servir per intentar aturar l'expansió de la vespa asiàtica per les comarques gironines, sobretot a la Garrotxa. De moment, però, sense resultats favorables.

La presència de l'espècie a la demarcació ja no es pot erradicar, però sí limitar. Del que s'ha de fer a partir d'ara tractarà la reunió que la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha de mantenir properament amb els apicultors gironins. Els mètodes que han fet servir fins ara la Generalitat i els apicultors han evitat un desastre de dimensions més grans, però no han frenat l'expansió de l'insecte.

Al novembre del 2011, els apicultors van detectar les primeres vespes devoradores d'abelles a l'Alt Empordà. No era un animal desconegut, perquè se sabia de l'alarma que havia causat a França, el País Basc i d'altres llocs d'Europa. De seguida van preparar-se per aturar la invasió dels boscos d'una espècie que en altres indrets s'havia mostrat devastadora.

El primer sistema que van fer servir per intentar aturar l'insecte van ser les trampes tradicionals per a la captura de les reines. És un sistema que dona resultats, però no frena l'expansió de l'espècie. En aquell moment, sobre la base de les reines capturades a la primavera, els apicultors confiaven a poder aturar l'expansió. Això no obstant, cada tardor observaven com les vespes s'havien multiplicat i dirigien la seva voracitat als bucs de les abelles de mel.

A partir de la localització del primer niu de vespes, el desembre del 2013 a la Vall d'en Bas, es van desenvolupar tècniques per localitzar els nius i destruir-los. El radar tèrmic havia esdevingut inútil i van començar a treballar amb gossos. L'olfacte dels gossos proporcionats per un ensinistrador olotí va ser eficaç, però tampoc va esdevenir l'instrument definitiu.

Una manera de defensar les abelles és protegir els seus bucs amb un reixat prou espès per impedir el pas de les vespes i esperar que les abelles facin una ruta d'entrada i sortida. Els resultats del mètode són bons i moltes vespes reboten sobre la xarxa fins anar a parar als recipients plens de líquid que les esperen als extrems de la xarxa, però això tampoc ha estat suficient per eliminar-les.



Defenses químiques

Fa pocs mesos, els apicultors gironins van desplegar un nou tractament amb insecticida. Conegut com el troià, el mètode consisteix en enxampar una vespa i impregnar-la d'insecticida. La voluntat és que un cop torni al niu escampi l'insecticida entre els altres exemplars.

Aquest nou mètode primer es va provar a les Planes d'Hostoles i després es va escampar per la resta de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Gironès. Els apicultors van comprovar que el sistema de la vespa repartidora de verí funcionava i que en setmanes els nius quedaven morts. Això no obstant, les dificultats per impregnar vespes de verí van impedir que aquesta pogués convertir-se en la solució final.

La darrera experiència química va tenir lloc a Santa Pau i va consistir a aplicar un sistema que havia tingut èxit contra l'escarbat morrut de la palmera. Es tracta d'un escarabat gran que, si se'l deixa, posa larves a les palmeres. Les larves fan túnels al tronc i maten la planta. En aquest cas, la solució va consistir a crear un paràsit en forma de fong que es posa a la clova de l'escarabat i la travessa escampant-se-li per tot el cos i matant-lo.

Un expert apicultor va fer la prova de posar el fong en un niu de Santa Pau. El resultat va ser espectacular, ja que el fong es va enganxar a les vespes i les va deixar de color verd i mortes. El niu va quedar destruït. El problema, a partir d'ara, és aconseguir que el fong impregni prou en les vespes que volen pels boscos i camps. En aquests moments, doncs, s'estan fent proves per millorar la solució del fong.