Camprodon aprova una ordenança reguladora de subvencions

L'any 2018 entrarà en funcionament a Camprodon la nova ordenança reguladora de subvencions. El text permetrà regular per primera vegada la forma de sol·licitud i el procediment de concessió, justificació i pagament de les subvencions que el consistori atorgui a entitats públiques o privades i a persones a títol individual. L'alcalde de Camprodon, Xavier Sala, assegura que l'ordenança neix amb el propòsit «d'ajudar totes les entitats i institucions del nostre poble», així com adaptar-se a tots els requeriments que marca l'actual normativa de la Generalitat. A partir de l'entrada en vigor de l'ordenança, les subvencions atorgades per l'Ajuntament passaran a concedir-se a través de dues vies: mitjançant concurrència competitiva, o bé de forma directa a través del pressupost municipal anual. No obstant això, per poder optar a l'ajuda, les subvencions hauran de finançar obres o activitats d'interès públic o social en l'àmbit de Camprodon.

La nova ordenança reguladora de subvencions també ve acompanyada de l'impuls d'un nou registre municipal d'entitats. Xavier Sala avança que aquesta eina de foment de l'associacionisme «permetrà per primer cop tenir un cens d'entitats real i unificat i conèixer les associacions existents».