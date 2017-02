Càritas Llagostera posa en marxa El Rober

Càritas Llagostera ha posat en marxa aquesta setmana un nou servei per garantir l'entrega social de roba a persones del municipi que tenen mancances socioeconòmiques. Es tracta de la botiga El Rober, un espai de reciclatge i aprofitament de roba gestionat per l'entitat i que rep el suport de l'Ajuntament de Llagostera. El local d'El Rober està situat al magatzem de l'aparcament del carrer Santiago Rusiñol (conegut com Can Gandol) i estarà obert al públic cada dimecres de 15 a 18 hores.

El nou servei funciona com una botiga normal i corrent, però en aquest cas és assistida pel voluntariat de Càritas, que ajuda les persones que hi acudeixen a buscar les peces que necessiten, de manera que es pugui mantenir l'ordre i que els compradors trobin allò que més els convé. La roba es proporciona a canvi d'un import simbòlic per garantir que no se'n faci un mal ús.

Els responsables de Càritas han agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Llagostera, així com la generositat de l'empresa Hurre Ibèrica, que ha estat l'encarregada de facilitar i instal·lar els panells, i del llagosterenc Josep Puig, del supermercat Can Montaner, que ha cedit les lleixes que han permès poder adequar l'espai.