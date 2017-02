Crítiques pel tancament d'escoles a Ripoll per la nevada

Els alumnes ripollesos van poder disfrutar d'un dia extraordinari de festa fa dues setmanes. El dijous 26 de gener, els carrers i les places del municipi estaven coberts d'una capa de neu i, per evitar possibles contratemps, l'Ajuntament va optar per tancar les aules. L'alegria dels joves, però, no va ser compartida per totes les famílies, que en alguns casos es van veure obligats a fer equilibris per conciliar la seva vida laboral i familiar.

La regidora republicana Carme Serrano, a l'oposició, va preguntar en el ple de dimarts passat per què l'alcalde va prendre la decisió de tancar les escoles del municipi, mentre que les de la resta de la comarca restaven obertes, ja fos en horari lectiu o bé per fer-hi activitats complementàries. En el seu retret, Serrano va apuntar que no calia fer classes normals, i que el tancament va causar un «trasbals gros» a les famílies.

Per la seva banda, el seu company de partit Roger Bosch va preguntar «quin risc suposava obrir les escoles» tenint en compte que no s'hagués obligat ningú a anar-hi.

La determinació de tancar les aules la va prendre l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i alguns dels seus regidors després de valorar, dimecres a la tarda, la situació del moment. Alguns mestres encara no havien pogut arribar a casa a les set del vespre i les previsions del pla d'emergències per nevades de Catalunya, Neucat, no eren optimistes. Per tot plegat, l'alcalde de Ripoll va preferir «evitar riscos».

Tot i així, Munell reconeix que veient l'evolució del temps l'endemà, la decisió «hauria estat diferent». Tanmateix, l'alcalde va assenyalar que prefereix que l'acusin «de caut», remarcant que és més fàcil obrir un centre en un poble on només existeix una escola, que no a Ripoll, on n'hi ha diverses. Per tot plegat, diu tenir «la consciència tranquil·la».