Cursa multitudinària de l'AECC

Nombrosos gironins es van calçar ahir les esportives per participar en la cursa organitzada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Girona. En aquesta tercera edició, un gran nombre de persones van aprofitar per sumar-se a la causa, ja que els diners recaptats anaven destinats a erradicar aquesta malaltia. La sortida es va fer des de la plaça Catalunya i es podia triar entre fer el recorregut de cinc quilòmetres corrent, o bé com una caminada.