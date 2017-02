Girona és la capital catalana amb la despesa total per ciutadà més baixa

Una nova eina del portal de transparència de la Generalitat permet comparar la despesa per habitant total de les poblacions catalanes (les últimes dades són dels comptes de l'any 2016). Segons les xifres dels pressupostos de l'any passat, Girona és la capital de província de Catalunya amb la despesa per ciutadà total més baixa (amb 1.099 euros). Tot i que es tracta d'un augment del 2,65% respecte a l'any anterior, la despesa per habitant total de Barcelona és superior (amb 1.530 euros), seguida de Tarragona (amb 1.213 euros) i Lleida (amb 1.131 euros).

Pel que fa a l'anàlisi econòmica del global dels pressupostos del 2016, Girona és la segona capital de província en despeses de personal (amb 400 euros per ciutadà), la quarta en despeses financeres (amb set euros per habitant) i la tercera en inversions reals (amb 70 euros per ciutadà). En l'àmbit de l'anàlisi funcional dels comptes, Girona és la quarta en deute públic (amb 76 euros per habitant) i la tercera en serveis públics bàsics (amb 450 euros per ciutadà).

La mateixa anàlisi permet comparar la despesa per habitant total de les capitals de comarca gironines (menys de Puigcerdà, ja que el portal de transparència no incorpora les seves dades del 2016). Així, la Bisbal d'Empordà és la capital comarcal amb la despesa per ciutadà total més alta (amb 1.250 euros), seguida de Figueres (amb 1.242 euros), Girona (amb 1.099 euros), Banyoles (amb 1.035 euros), Ripoll (amb 937 euros), Santa Coloma de Farneres (amb 931 euros) i Olot (amb 847 euros).

En l'anàlisi econòmica del 2016, la Bisbal també és la primera capital de comarca en despeses de personal (amb 495 euros per habitant) i en inversions reals (amb 248 euros), mentre que Figueres lidera en despeses financeres (amb 31 euros per ciutadà). En la part funcional, Figueres és la primera tant en deute públic (amb 149 euros per habitant) com en serveis públics bàsics (amb 492 euros).



Parcs i jardins

Cinc dels 10 municipis de Catalunya que més gasten –per habitant– en parcs i jardins pertanyen a la demarcació de Girona. Així ho demostra aquesta mateixa eina que la Generalitat ha posat en funcionament al seu portal de transparència. Segons aquesta classificació, els ajuntaments de Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, la Selva de Mar, el Port de la Selva i Guils de Cerdanya es troben entre les 10 primeres posicions referència a la despesa per habitant en parcs i jardins.

En concret, Castell-Platja d'Aro ocupa el segon lloc del rànquing del 2016 amb una despesa en parcs i jardins de 294 euros per ciutadà (la despesa total del consistori és de 3,1 milions). Castelló d'Empúries és el quart amb 186 euros per habitant (la despesa total és de 2 milions), la Selva de Mar és el cinquè amb 164 euros per ciutadà, el Port de la Selva és el setè amb 141 euros i Guils de Cerdanya és el novè amb 122 euros. Una altra de les classificacions d'aquesta nova eina del Govern català analitza la despesa per habitant en enllumenat públic. Entre les 10 primeres posicions de l'any 2016 hi ha dos municipis gironins: al segon lloc el Port de la Selva amb 539 euros per ciutadà i al vuitè la Selva de Mar amb 290 euros.



Ingressos per cultura

Així mateix, un altre dels rànquings fa referència als ingressos totals en entrades a museus, exposicions i espectacles. En aquest cas, Girona, Roses i Torroella de Montgrí es troben entre les 10 primeres posicions. Girona ocupa la segona posició del rànquing del 2016 amb uns ingressos totals en entrades a museus, exposicions i espectacles de gairebé 250.000 euros. Roses és el sisè amb uns ingressos totals de 118.000 euros i Torroella de Montgrí el desè amb 96.000 euros.