Girona Jornada de celebració de la patrona d'Hondures

La comunitat hondurenya de la província de Girona va celebrar ahir el dia de la seva patrona –que realment va ser el 3 de febrer– amb diverses activitats organitzades per l'Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincia de Girona i la Confraria de Jesús. L'església del Sagrat Cor va acollir una missa en honor de la Verge de Suyapa, i a la sortida es va produir una romeria fins al Centre Cultural de la Mercè en la qual va participar la banda musical Banda Marcial 504. Allà hi va haver menjar hondureny per a tothom.