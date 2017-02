Romeva assegura que Catalunya «ha estat, està i estarà disposada a acollir»

Prop de 600 persones vingudes d'arreu de Catalunya es van concentrar ahir amb banderes republicanes i estelades davant del monument de Lluís Companys al coll de Manrella, a la Vajol, amb motiu del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. L'acte, que es va celebrar sota una intensa pluja, va ser presidit pel conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, que va recordar els «molts catalans» que van haver d'exiliar-se per la dictadura franquista, tot afegint que Catalunya sempre «ha estat, està i estarà disposada a acollir». Just abans de l'acte al coll de Manrella, Romeva també va visitar el Mas Perxés, la casa on Companys es va refugiar juntament amb Mercè Rodoreda i Pere Quart, entre d'altres.

Ni la intensa pluja ni el fort vent van impedir que prop de 600 persones celebressin el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació que la Generalitat ha declarat recentment. Una jornada intensa i plena d'actes que va començar amb una visita al Mas Perxers d'Agullana, la casa on el president Lluís Companys va refugiar-se el 1939 abans d'exiliar-se a França, fugint de la dictadura. Des d'aleshores, cap càrrec de la Generalitat havia entrat en aquest mas fins que Romeva ho va fer ahir.

D'allà, el conseller es va desplaçar fins al coll de Manrella, el lloc per on els exiliats van travessar a França. Una passejada de 300 metres que va acabar just davant del monument a Companys, on Romeva va arribar acompanyat de la comitiva amb banderes estelades i republicanes. El conseller va explicar que «tal i com els catalans van ser exiliats, cal que donem casa als refugiats actuals que fugen de la barbàrie».

En aquest sentit, Romeva va recordar que Catalunya «ha estat, està i estarà disposada a acollir» perquè «hem viscut l'experiència d'haver de fugir». El conseller va recordar que l'acollida «és una obligació com a país» i considera que era «necessari» que es reconegués una jornada com la que es va celebrar ahir.



Exemple de força

A l'acte al coll de Manrella també es van llegir tres fragments de textos per part de persones refugiades o amb familiars que ho han estat. Romeva va destacar que «són un exemple» de força i supervivència. El conseller va demanar «sensibilitat» per part dels governs per acollir aquelles persones que fugen d'una guerra, i va recordar que un conflicte «és el fracàs de tots» així com les mostres de solidaritat són «l'èxit de tots».

A la tarda, la visita es va desplaçar a un dels llocs que cada any ret homenatge als exiliats republicans de la guerra, la localitat costanera francesa d'Argelers. Aquest any es va aprofitar la visita per fer-la coincidir amb el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. Allà, la comitiva va rebre el suport d'una bona part de ciutadans francesos i de l'alcalde de la localitat, Antoine Parra.

Va ser a Argelers on es va produir un dels moments de la jornada, quan Romeva es va trobar amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i junts van passejar per la platja. Tot plegat abans que Parra i Romeva destapessin una placa commemorativa en memòria dels exiliats del 39 i fessin una ofrena floral a la qual s'hi van afegir alguns dels assistents, que duien nombroses roses vermelles.