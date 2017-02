El «Run4Cancer» aplega 3.000 corredors

Una cursa celebrada simultàniament a Palafrugell, Figueres, Porqueres, Tossa de Mar, Salt, Riudellots de la Selva i Planoles va aplegar un total de 3.404 corredors per una bona causa. Amb motiu del Dia Mundial del Càncer i per tercer any consecutiu, la Fundació Oncolliga Girona va celebrar el «Run4Cancer», una cursa on els beneficis es destinen a finançar els serveis que la fundació ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies.