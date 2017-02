Tres persones resulten intoxicades a causa d'un foc en un habitatge de Salt

Tres persones van resultar intoxicades lleus ahir per culpa d'un incendi que es va produir al carrer Torras i Bages de Salt. Els bombers van rebre l'avís a dos quarts d'una del migdia i van enviar inicialment 4 dotacions de bombers. El foc va obligar l'evacuació de 16 veïns de l'immoble, mentre que tres persones van ser ateses en el mateix lloc dels fets pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum. L'extinció del foc va durar mitja hora, finalment amb l'ajuda de 7 dotacions. Com a resultat de l'incendi van quedar cremats l'entrada i la cuina del segon pis d'un immoble que en tenia un total de quatre.