Feina tutoritzada a Olot per acabar amb l'atur crònic

El regidor de Promoció Municipal ahir va presentar dos projectes destinats a acabar amb l'atur crònic. Un és posar tutors durant els inicis d'una feina i l'altre crear una empresa social que doni treball als aturats crònics.

Segons va explicar Vayreda, Olot és la ciutat d'entre 30.000 i 40.000 habitants de Catalunya amb la taxa d'atur més baixa.

Això no obstant -segons ell-, hi ha un nombre elevat d'aturats crònics. Va definir: «Són persones que volen treballar, però per causa d'haver fet tota la vida laboral en un sector els costa trobar feina».

Va definir que el seu perfil és el d'un home o una dona de més de 50 anys que tenen molts problemes en els primers mesos de feina.

Per tal de consolidar els aturats en una feina tindran un tècnic del Servei d'Ocupació que els acompanyarà.

A més, preveuen fer un estudi per trobar els nínxols laborals en els quals aquestes persones tinguin més facilitat d'adaptar-se.

Per al cas que el sistema de tutors no funcioni al 100%, l'Ajuntament ha encarregat un estudi per fer una empresa social.