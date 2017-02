Figueres, Santa Coloma i la Bisbal tindran tres de les delegacions de l'ATC

Tres de les 15 noves delegacions territorials que obrirà l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) seran a Figueres, Santa Coloma de Farners i la Bisbal d'Empordà. Aquesta actuació s'emmarca dins el desplegament territorial de l'administració tributària catalana, que ja s'ha posat en marxa i que permetrà el ple exercici de les seves competències. De fet, tal com va explicar Diari de Girona el passat octubre, la Generalitat ja ha convocat un concurs per llogar les tres noves oficines de l'ATC a la demarcació de Girona. En concret, el Govern català ha engegat els tràmits d'adjudicació del lloguer de les oficines territorials; a part, ha adjudicat el projecte tècnic d'adequació dels locals i l'obtenció de llicència d'activitat. En principi, es preveu que les noves oficines es posin en marxa al llarg de l'estiu d'aquest any.

Així, Figueres, Santa Coloma i la Bisbal seran tres de les 15 noves seus territorials, juntament amb Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, la Seu d'Urgell, Reus i Tortosa. La definició de les oficines s'ha fet segons criteris com el volum d'habitants, la distribució d'activitats amb transcendència tributària i la situació de les oficines liquidadores que ara recapten els tributs cedits fora de les capitals de província. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha assegurat que «aquesta oficina de tributs permetrà la proximitat» en els pagaments dels impostos que corresponen a l'ATC.