Girona és la tercera província de l´Estat amb més pobles que guanyen població

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha publicat recentment un estudi que analitza el creixement de la població per municipis entre els anys 1999 i 2015. Segons aquest informe, Girona és la tercera província de l'Estat espanyol amb més localitats que han guanyat població per sobre la mitjana de creixement. En concret, 145 pobles de les comarques gironines han augmentat el seu nombre d'habitants en els últims 15 anys superant la mitjana de creixement espanyola. Al conjunt de l'Estat, la província que ha liderat aquest rànquing ha estat Barcelona (amb 207 localitats), seguida de Madrid (amb 160 casos).

D'aquesta manera, l'estudi de la FEMP ha apuntat que Barcelona, Madrid i Girona són els tres territoris amb més expansió demogràfica. El mateix informe ha afegit que 52 municipis de la província de Girona han incrementat el seu nombre de ciutadans entre el 1999 i el 2015 amb per sota la mitjana de creixement espanyola. Pel que fa als 24 pobles gironins restants, han perdut població en els últims 15 anys. De fet, segons l'anàlisi de la FEMP, les 24 localitats que han reduït el seu nombre d'habitants es troben dins el grup de municipis d'arreu de l'Estat que posen en evidència la «sagnia demogràfica».



En risc d'extinció

En aquesta línia, el mateix estudi ha remarcat que els pobles que han perdut ciutadans estan en risc «més o menys server d'extinció» a mitjà i a llarg termini. Gairebé la meitat de les 24 localitats de la província de Girona que s'han quedat amb menys habitants entre el 1995 i el 2015 es troben al Ripollès, on n'hi ha 11 (Camprodon, Gombrèn, Les Lloses, Molló, Ogassa, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter). A continuació s'ha situat l'Alt Empordà, amb sis municipis que han perdut població (Colera, Mollet de Peralada, Palau de Santa Eulàlia, la Selva de Mar, Siurana i la Vajol).

Tot seguit hi ha el Baix Empordà amb tres pobles amb menys ciutadans (Colomers, Foixà i Regencós), la Garrotxa amb dos (Mieres i les Planes d'Hostoles), així com la Selva i la Cerdanya amb un cadascun (Osor i Urús respectivament). En paral·lel, l'informe de la FEMP també ha remarcat que quatre localitats de les comarques gironines estan per sota del llindar dels 100 habitants (segons les dades del 2015). Es tracta de la Vajol, Palau de Santa Eulàlia, Susqueda i Meranges.