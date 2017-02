L'Estat assegura que les obres de la N-II a Medinyà segueixen

Les obres d'ampliació de la carretera N-II entre Medinyà i Orriols segueixen avançant. Així ho va voler deixar clar l'Estat a través d'un comunicat en el qual es recorda que el Ministeri de Foment ja ha autoritzat la continuació dels treballs per desdoblar un tram de 3,3 quilòmetres de via.

Segons recorda Foment, les obres es van adjudicar per un pressupost d'11.858.000 euros i es van iniciar el 20 de maig de 2015 amb un termini d'execució de 28 mesos i 13 dies. L'any passat la Direcció General de Carreteres va autoritzar la redacció d'una modificació del projecte.

Entre aquestes modificacions destaca la connexió de l'Enllaç de Vilademuls de l'Autopista AP-7 amb la N-II, així com la reposició de la carretera N-II i modificacions a l'enllaç de Sant Esteve de Guialbes.

El projecte modificat inclou la reubicació de la parada d'autobús de l'enllaç d'aquesta localitat per tal de millorar la seguretat viària. Foment també assegura que el projecte modificat inclou les adaptacions necessàries pel que fa a ferms, drenatge, senyalització i fites de delimitació en els límits del domini públic de la carretera.

El projecte modificat inclou una partida corresponent a la supervisió arqueològica de les obres.



Fi a principis del 2018

El desdoblament del traçat entre Medinyà i Orriols ha patit diverses interrupcions en els últims anys.

El maig passat les obres van agafar un ritme més o menys constant, si bé l'Estat va assegurar a l'estiu que no es posava data per finalitzar els treballs. Tanmateix, segons els terminis previstos la data límit se situa a principis del 2018.