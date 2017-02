Un mort en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la variant a Quart

La variant de Girona al seu pas per Quart es va cobrar ahir la desena víctima en accident de trànsit que s'ha registrat a la província des de principis d'any. Un veí de Girona de 65 anys, Jaume Font, va perdre la vida a causa d'un xoc frontal entre el seu turisme i un camió a l'alçada del punt quilomètric 714. La víctima havia pogut ser rescatada amb vida de l'interior del vehicle i va poder ser traslladada amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va acabar morint.

Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació de les causes del sinistre, que es va produir a l'inici del viaducte -en sentit nord- previ a la confluència del carril d'incorporació i desaccelaració que comparteix la N-II en direcció França. El conductor del turisme va quedat atrapat en impactar contra la cabina del camió i les quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a tres quarts menys cinc d'onze del matí, van poder excarcerar-lo. Les ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques el van traslladar a l'hospital.

El sinistre va obligar a tallar la via fins a un quart de dues de la tarda, fet que va obligar les sis patrulles dels Mossos d'Esquadra a reorganitzar el trànsit i desviar-lo per vies alternatives per evitar llargues retencions. Els vehicles van ser desviats per la C-250 en sentit sud i per la C-65 en sentit nord.

Aquest és el vuitè accident mortal que es registra a la província. El primer va tenir lloc a l'Escala, quan un motorista de 39 anys va encastar-se contra una paret; el 15 de gener dos joves de 18 i 19 anys van morir en un xoc frontal amb un camió i un altre home va morir en un sinistre a Capmany; cinc dies després va morir una dona de 31anys a Ullastret i vint-i-quatre hores després ho feia una altra dona de 40 anys a Llers després d'encastar-se contra un arbre amb la furgoneta. El 22 gener un home va ser atropellat a l'AP-7 a Agullana i set dies després dues persones van perdre la vida a Masarac en ser arrossegats per la riuada.

El Servei Català de Trànsit té el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit que posa a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre i rebre el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar a través del telèfon 900 100 268.