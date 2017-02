La música centrarà l'edició d'aquest any del carnestoltes de Banyoles

El carnestoltes de Banyoles se celebrarà aquest any el 17 i el 18 de febrer amb una desena de propostes, amb diversos concerts a les rues infantil i nocturna, entre d'altres. Una vegada més, es proposa una temàtica que protagonitzarà les carrosses construïdes per les AMPA i les entitats de la ciutat i de la comarca. Aquest any, el tema escollit ha estat la música, amb el lema «BanyoLa-SI-FA-SOL Dona la nota!».

El centre de la ciutat i la plaça de les Rodes tornaran a acollir la major part de les activitats del carnestoltes, després que fa un any es recuperés aquest emplaçament com a centre neuràlgic del carnaval. Entre les activitats, destaquen les dues rues. La rua infantil, el dissabte a la tarda, espera arribar aquest any als 2.000 participants; acabarà a la plaça de les Rodes, on actuarà el grup Reggae per Xics. També a les Rodes començarà i acabarà la rua nocturna, que es farà –el dissabte a la nit– als carrers del centre de Banyoles.