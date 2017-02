Reparteixen un miler de cubells per al compostatge als escolars de Cassà

L'Ajuntament de Cassà de la Selva comença aquesta setmana una campanya de consciencació a les escoles per millorar la recollida de la fracció orgànica. Sota el títol «Ajudem a casa amb la bossa orgànica», s'entregarà a cada alumne d'infantil i primària un cubell airejat per utilitzar amb bosses compostables i que servirà per abocar-hi els residus orgànics. Entre els alumnes de tots els centres educatius s'entregaran 1.000 cubells.

Juntament amb el cubell airejat es lliurarà també una postal on es detalla amb il·lustracions el cicle ideal dels residus orgànics i s'informa de les dades reals de la separació dels residus de Cassà, ja que l'orgànica representa entre un 40 i un 50% del total de la brossa diària que es genera.

A la banda del darrere de la postal, s'hi afegeixen quatre receptes d'aprofitament. L'objectiu és que els infants comprenguin la necessitat de millorar la separació de residus orgànics i coneguin els nous usos que es poden donar als residus a través de la cuina, com unes croquetes de fruita aromatitzades amb cítrics gràcies a la pela de taronges i llimones.

Reduir la taxa d'escombraries

Segons les dades de l'Ajutament, un 70% dels residus orgànics generats a Cassà de la Selva no són separats correctament, cosa que encareix el procés de recollida i acaba repercutint a la taxa d'escombraries.

Si l'orgànica no se separa correctament i va al rebuig, el seu tractament té un cost de 79,38 euros per tona. En canvi, cada tona d'orgànica ben seleccionada genera un retorn de 4 euros a l'Ajuntament, uns diners que serveixen per cobrir el cost del servei de recollida d'escombraries, detalla el consistori.

El repartiment d'aquests materials a les escoles, que es farà entre aquesta setmana i la vinent, el realitzaran els agents cívics incorporats la setmana passada a l'Ajuntament.