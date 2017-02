Salut detecta deficiències en el concurs per gestionar l´oxigenoteràpia i el repetirà

El Departament de Salut repetirà el concurs per gestionar les teràpies respiratòries a domicili després de detectar deficiències tècniques en el procés que tenia en marxa des de finals del 2015. Aquest tipus de teràpies domiciliàries, que només a les comarques gironines fan servir més de 12.000 pacients, són una alternativa a l'hospitalització per tractar malalties respiratòries molt diferents, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, les fibrosis pulmonars, les malalties neurodegeneratives i lesions medul·lars que afecten la capacitat ventilatòria o les apnees del son.

Abans de tres mesos, el Servei Català de la Salut (CatSalut) tornarà a fer la licitació per gestionar l'oxigenoteràpia a domicili després de desestimar el concurs que està en marxa per fer-lo «més adequat a les necessitats» i garantir la qualitat dels resultats, segons va informar ahir el director del CatSalut, David Elvira.

Una de les principals mancances del concurs actual és el desajust entre l'activitat contractada i l'esperada, que anirà a l'alça en els propers anys a causa de l'envelliment de la població, que comporta un increment de les malalties cròniques, a més dels habits de vida sedentaris.

Elvira va reconèixer ahir que no hi havia un estudi econòmic previ que justifiqués racionalment «el preu de licitació al cost real del servei» i que el concurs era «inviable» i insuficient per «donar resposta a l'activitat esperada».

En aquest sentit, va assenyalar que en els darrers set anys s'han doblat el nombre de pacients que necessiten aquestes teràpies i que durant el 2016 l'increment de l'activitat ha arribat al 16%, així que es preveu que hi hauria «un desajust cada cop més gran entre l'activitat contractada i la real» i «requeriria la repetició de la licitació en un període de dos anys, alhora que afectaria la qualitat de l'atenció i l'interès públic».

Així, segons Elvira, «es vol evitar l'impacte negatiu d'un nou concurs sobre més de 120.000 pacients fràgils que reben diàriament aquest servei i que haurien de patir un nou canvi a curt termini de tots els aparells que utilitzen habitualment a casa».

D'altra banda, el nou concurs reduirà el pes dels criteris econòmics, que passaran de valer un 41% a un 30% del total de punts, per a així donar més importància als «aspectes qualitatius» i no a la «valoració econòmica». També disminuirà la «desigualtat» entre els diferents sectors territorials i tindrà un «horitzó temporal» més reduït, amb un termini màxim de vigència del contracte que passaria de deu anys a sis.

Segons Elvira, aquest canvi es tracta d'«un procés de naturalesa administrativa» que no afectarà els pacients ni tindrà impacte en el servei.

Segons el responsable del CatSalut, s'ha optat per un nou concurs tant per interès públic com «per oferit les màximes garanties de qualitat en l'atenció».



Des del novembre del 2015

La licitació per gestionar les teràpies a domicili, que s'havia iniciat la tardor del 2015, era un altre concurs públic sanitari en el punt de mira després de la polèmica i accidentada adjudicació del servei d'ambulàncies.

Convocat el novembre del 2015 -amb Boi Ruiz com a conseller de Salut d'un executiu ja en funcions-, la concessió de les teràpies respiratòries a domicili ha estat també convulsa i havia fet aixecar la veu d'alerta a especialistes com penumòlegs i pediatres per les ofertes a la baixa presentades per algunes empreses.

La licitació estava quantificada en 450 milions d'euros durant la propera dècada i havia dividit la gestió del servei en 18 lots a un màxim total de 37 milions d'euros anuals. Eren disset lots territorials, dividits per regions sanitàries, i un específic per als tractaments pediàtrics a tot el territori. En total s'hi van presentar sis empreses i, pel lot territorial de Girona van presentar candidatura Oxigen Salud S.A. -que gestiona el servei actualment- i Linde Medica SLU.

Segons detalla Elvira en una resolució, en analitzar les ofertes presentades, es va detectar que quatre de les licitadores -a més de Linde Medica, Vivisol Iberica, Air Liquide Medicinal i Esteve Teijhin Healthcare- havien presentat ofertes «amb valors pressumptament desproporcionats».

Després de sol·licitar a les companyies que justifiquessin la valoració de l'oferta, el setembre passat es va decidir externalitzar l'anàlisi de les propostes presentades a dues empreses externes, una doble auditoria que ha permès detectar ara les deficiències de les bases del concurs.

No és la primera vegada que la conselleria de Salut ensopega a l'hora d'adjudicar la gestió de l'oxigenoteràpia a domicili. Al 2008, amb Marina Geli com a consellera, es van adjudicar la majoria lots del servei de teràpies respiratòries domiciliàries a una empresa sense experiència, Oximeplus, vinculada als laboratoris Esteve. Enmig de les protestes de professionals i pacients, Salut va fer marxa enrere i l'adjudicatària va renunciar a alguns dels àmbits territorials perquè no podia fer front a tota l'activitat que se li havia assignat.