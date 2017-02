Sant Feliu construirà el geriàtric després de 15 anys de gestions

En el termini de poques setmanes començaran les obres de la residència geriàtrica de Sant Feliu de Pallerols. L'alcalde, Joan Casas (Demòcrates de Catalunya), ha recordat que va iniciar les gestions per fer un centre per a la gent gran fa 15 anys. Casas va dir: «La vàrem demanar a Irene Rigau, quan era consellera de Benestar Social».

El regidor d'Urbanisme, Fèlix Castanyer, va remarcar que falten un informe dels bombers, alguns permisos i que quan l'empresa de construcció hi estigui en disposició, les obres començaran. També ha assenyalat que esperen tenir la residència en servei abans d'acabar l'any.

De moment, la residència començarà amb 22 places, però la idea és arribar a les 70 places. El geriàtric serà un equipament construït per etapes. La primera començarà amb les obres anunciades i suposarà la rehabilitació de l'edifici de ca les Hermanes. En aquest lloc, ja hi ha el centre de dia i el casal de la gent gran, que també seran reformats.

En una altra fase, construiran un edifici nou al costat de la ca les Hermanes que a la llarga acollirà les 70 places previstes.



Una història llarga

Quinze anys de gestions per aconseguir un equipament social s'entenen a partir dels canvis socials i econòmics. Quan van iniciar les gestions era una època de creixement econòmic, en la qual l'Administració no va dubtar a prendre compromís envers una residència pública

A l'inici de la crisi, el 2008, la Generalitat va parar de donar places públiques de residència. El fet va fer que l'Ajuntament hagués de reconduir el projecte. Entre els 2008 i el 2014, l'alcalde, Joan Casas, va cercar compromisos i ajuts entre les administracions superirors va anar diverses vegades a Madrid. Finalment, el 2013 va aconseguir el compromís de la llavors vicepresidenta del Govern, Joana Ortega. La vicepresidenta es va comprometre a donar suport a la idea de Casas de fer l'obra sobre la base s'un concurs públic.

El 2014, l'Ajuntament va aprovar adjudicar l'obra i la gestió del geriàtric a una empresa privada. Poc després, l'oposició d'Units per Sant Feliu-ERC va recórrer l'adjudicació per considerar que les condicions no incloïen una construcció per fases. Cal destacar que l'oposició no es va mostrar contrària a la creació d'un geriàtric i va repartir papers informatius pel poble per aclarir la seva posició. Van indicar que volien un procés d'adjudicació més concret.

Fa poc, el 2016, l'Ajuntament va tornar a adjudicar l'obra i, aquest cop, de manera definitiva.



Un geriàtric supracomarcal

Per tal d'aconseguir fer una residència geriàtrica que fos rendible a una empresa, l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, va fer reunions amb els edils dels pobles veïns. Fins i tot, va anar a la comarca veïna, la Selva, per oferir la possibilitat d'ús del futur geriàtric de Sant Feliu. També ho va demanar al poble veï, les Planes d'Hostoles. Fa poc els ajuntaments de les Planes i de Sant Feliu van establir un acord de col·laboració en tots els àmbits i també hi va entrar el geriàtric.



Pisos tutelats

El geriàtric ha de ser la cirera de l'illa de serveis socials que envoltarà l'edifici de ca les Hermanes. A més de la residència hi haurà el centre de dia, el casal d'avis i la seu dels serveis a domicili.

A més, en el darrer ple, l'Ajuntament va aprovar la proposta de cedir uns terrenys de l'illa al Departament d'Afers Socials per fer-hi pisos tutelats.

La intenció és que estiguin ocupats per persones grans i gent amb problemes de salut. La voluntat és oferir-los un menjador comú i atenció mèdica les 24 hores. Ara, l'Ajuntament espera la resposta del Departament d'Afers Socials.