Territori farà el tercer carril de la variant de Banyoles «on sigui viable»

El Departament de Territori ha impulsat la redacció del projecte per ampliar alguns trams de la variant de Banyoles (carretera C-66) amb un tercer carril.

El projecte respon a la necessitat de millorar tant la seguretat com la capacitat d'aquesta transitada via.

Segons van especificar fonts de la conselleria, el projecte de millora abasta un tram de 8,5 quilòmetres de llarg entre les poblacions de Cornellà del Terri i Serinyà. És a dir, la carretera que circumval·la la capital del Pla de l'Estany.

Actualment la major part d'aquest tall de via compta només amb un carril per banda, a diferència del tram que va des de Cornellà del Terri fins a Girona (que està desdoblat), i d'un petit tram de tres carrils des de Cornellà fins a l'entrada de Banyoles.

Precisament, la missió de Territori és incloure un tercer carril «on sigui tècnicament viable» per esponjar la circulació i fer-la més segura.

De moment encara no s'ha concretat l'abast de l'ampliació, ja que l'objectiu del projecte és estipular en quins llocs és convenient fer-hi el tercer carril.

Segons va avançar el Departament, aquestes obres aniran acompanyades de la instal·lació d'un separador físic central per aquesta tercera via i la millora dels ramals d'accés.

També es renovarà el ferm, es revisaran els junts de les estructures i es milloraran els elements que faciliten el drenatge de la carretera, la senyalització i l'abalisament. Territori recorda que actualment per aquest tram hi passen diàriament 13.750 vehicles de mitjana, i xifra la inversió dels treballs en 6,5 milions d'euros.

Així mateix, també preveu redactar un estudi per dur a terme obres similars en el tram de la C-66 que va des de Banyoles fins a Besalú.



Desdoblament aparcat

L'anunci de redacció del projecte arriba dies després que l'enginyer de camins Josep Santandreu expliqués en una conferència que la Generalitat busca capital privat per tirar endavant obres de millora de diverses infraestructures, entre elles les variants d'Olot i les Preses i la variant de Banyoles.

L'anunci va evidenciar que a dia d'avui l'administració no té prou capital per impulsar el desdoblament de la C-66, una reforma àmpliament reclamada pel territori i tipificada com a «prioritària» per la mateixa Generalitat quan va impulsar fa dos anys la creació d'un estudi sobre la seguretat viària a la variant.