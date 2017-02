Pagesos i caçadors fan front comú per reclamar més recursos al Govern

Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça han acordat demanar al Govern i al Departament d´Agricultura que destinin els recursos humans i econòmics necessaris per poder fer front a les sobrepoblacions d´algunes espècies cinegètiques per tal de reduir els danys constants que provoquen en els conreus, així com evitar els accidents de trànsit.

Les dues entitats, que s´han compromès a treballar conjuntament, després de reunir-se la setmana passada amb l´objectiu de redreçar la situació actual, reclamen a l´administració que actuï de forma immediata per tal de posar en marxa el pla que va anunciar el 13 de desembre per al control d´aquestes sobrepoblacions d´animals.

Unió de Pagesos i la Federació Catalana de Caça consideren que calen recursos per elaborar censos reals de les poblacions de fauna per a una gestió correcta de les poblacions, així com establir un sistema de comunicació electrònica dels danys ocasionats per la fauna salvatge, per agilitzar la tramitació de les autoritzacions excepcionals en època de veda, per dur a terme les mesures de gestió de l´hàbitat de neteja de barrancs, lleres i sotabosc que facilitin la caça i allunyin la fauna de les zones agrícoles per retornar-la al medi natural, i per facilitar les actuacions dels caçadors amb la col·laboració dels cossos de seguretat quan sigui necessari, entre altres qüestions.

Les dues entitats també aprofiten amb aquesta aliança per recordar a la societat en general la importància de la tasca i el compromís dels col·lectius de pagesia i caçadors en la gestió del territori i de la fauna salvatge.