Desarticulen la banda que rebentava caixers automàtics amb explosius

La banda que rebentava caixers automàtics amb explosius i que havia provocat almenys un bon ensurt a les comarques de Girona finalment ha pogut ser desmantellada.

Aquesta organització robava diners fent volar els caixers i a més, segons ha pogut constatar la policia comentien robatoris en domicilis i també feien estafes bancàries.

En total hi ha 23 detinguts en una operació que s'ha desenvolupat en des fases. L'última va tenir el seu epicentre a Blanes a més d'altres municipis catalans.

Molts dels detinguts són d'origen xilè i tenien coneixements amb matèria d'explosius. Deu dels arrestats han ingressat a presó.

A les comarques de Girona els han pogut imputar almenys un dels robatoris amb explosius que va produir-se a finals de juny a Riudellots de la Selva. Aquí després de fer volar el caixer es van emportar 7.300 euros.

La investigació continua oberta per determinar si han participat en més robatoris i per localitzar la resta de membres de l´organització, que estan en cerca i captura.

La primera fase d´aquesta investigació, duta a terme pels Mossos, es va iniciar l´abril de 2016 i va finalitzar el 3 d´agost. En aquest període els agents van detenir 14 persones, la majoria d´origen xilè, que es dedicaven de forma sistemàtica a realitzar estafes, robatoris amb força a domicilis i robatoris amb força a caixers automàtics amb la utilització de gasos explosius.

Les estafes consistien en robar documents acreditatius i targetes bancàries per després fer-se passar pel titular i extreure diners en efectiu a la finestreta de l´entitat bancària.

Per fer les estafes, a més dels integrants de l´organització, hi participaven persones d´origen espanyol que, a canvi de diners, es feien passar pels titulars dels documents. Cometien aquestes estafes per tota la geografia catalana però també s´han detectat casos a altres zones com València, Vitòria i Pamplona.



Coneixements en explosius

D´altra banda, els seus coneixements en matèria d´explosius els permetia cometre robatoris a caixers amb la utilització d´una barreja de gasos. Concretament se´ls atribueix el robatori comès durant la nit de Sant Joan a l´interior d´un centre comercial situat en una població del Vallès Occidental.

En aquella ocasió van fer explotar dos caixers automàtics i, per garantir-se la fugida, van tallar diverses vies d´accés col·locant-hi matalassos que cremaven, llençant-hi punxes metàl·liques i creuant-hi vehicles sostrets.

Joies i punxes per evitar ésser enxampats

Quant als robatoris amb força a domicilis, se´ls atribueixen 20 fets, també repartits per diverses localitats catalanes.

Durant els registres domiciliaris es van recuperar, entre d´altres, un centenar de DNI sostrets. Aquests documents provenien principalment de furts i robatoris a interior de vehicle, de robatoris violents i de robatoris amb força en habitatges. També es van localitzar joies, rellotges i aparells electrònics „provinents de robatoris a domicili„ així com un gran nombre de punxes metàl·liques, com les que es van trobar a les immediacions dels caixers automàtics explotats, i diners en efectiu coberts de tinta, mecanisme de seguretat propi dels caixers quan els diners són retirats per la força.



Detinguts a Blanes

A la segona fase de la investigació es va constituir un equip conjunt entre Mossos d´Esquadra i diferents unitats del Cos Nacional de Policia, ja que els sospitosos havien començat també a operar a la Comunidad de Madrid. En aquest cas la investigació es va iniciar al juny i van concloure el 23 de gener amb la realització de set entrades i perquisicions a diferents domicilis de Catalunya i amb nou detinguts, la majoria dels quals d´origen xilè. Se´ls atribueixen delictes de robatori amb força a domicilis i també a caixers, novament amb ús d´explosius.

Respecte als robatoris amb força, en aquesta ocasió se´ls ha pogut relacionar amb quinze robatoris. La majoria van ser comesos en diversos municipis de la Selva, el Gironès, el Maresme i el Vallès Oriental. L´objectiu principal era sostreure diners en efectiu, joies i objectes electrònics.

Els Mossos treballant després de l'explosió del caixer de Riudellots

El cas de Riudellots

Els investigadors també els han pogut atribuir l´autoria de dos nous robatoris a caixers automàtics fent servir explosius, un dels quals comès a finals de de juny a Riudellots de la Selva d´on es van emportar un 7.300 euros i un altre en grau de temptativa a Badalona. En aquest segon cas els lladres van llençar a les vies d´accés unes 500 punxes metàl·liques per dificultar la resposta policial i assegurar-se la fugida. A més, diversos vehicles particulars van patir punxades de rodes i fins i tot una persona es va ferir trepitjant un d´aquests claus.

En el cas dels tres casos de robatoris amb força a caixers també se´ls considera autors dels delictes de tinença d´aparells explosius i de danys agreujats pels desperfectes provocats en les explosions provocades, a més dels robatoris dels vehicles que van utilitzar per dur a terme els robatoris.

La investigació també ha permès identificar persones de l´entorn delinqüencial dels detinguts, totes de fora de l´Estat espanyol, que col·laboraven amb l´organització criminal falsificant la documentació i gestionant la compravenda dels objectes sostrets en els robatoris a domicilis. Igualment se´ls ha pogut imputar a alguns dels detinguts un delicte contra la salut pública, i se´ls han intervingut aproximadament quatre quilograms de marihuana.

Molts antecedents

Durant la investigació s´ha constatat també l´alta mobilitat dels investigats, alguns dels quals acumulen antecedents en diferents països de la Unió Europea, en algun cas fins i tot en quatre països diferents. Policialment es té constància de la seva actuació en països com França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Suècia, Itàlia i Regne Unit.

Els 14 detinguts de la primera fase de la investigació van passar a disposició judicial el dia 5 d´agost de 2016. El Jutjat d´Instrucció número 2 de Valls va ordenar l´ingrés a presó de set de les persones detingudes.

Els detinguts de la segona fase van passar a disposició judicial el 25 de gener. En aquest cas el Jutjat d´Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners va decretar l´ingrés a presó de tres dels integrants del grup.

La investigació continua oberta per determinar si han participat en més robatoris i per localitzar la resta de membres de l´organització que han estat identificats i pels quals s´han emès ordres judicials de crida i cerca.

Les joies recuperades en el decurs dels escorcolls als domicilis dels detinguts s´han penjat a la pàgina web d´objectes recuperats dels Mossos d´Esquadra per possibilitar que siguin reconegudes pels seus legítims propietaris: