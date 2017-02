Ensenyament evita a Girona dos docents amb antecedents per abusos sexuals

El Departament d'Ensenyament ha impedit que dos docents amb antecedents penals per delictes d'abusos sexuals hagin treballat aquest curs en cap centre educatiu de les comarques de Girona, tal com van confirmar ahir els Serveis Territorials de la Conselleria.

Des de l'administració van remarcar que la detecció d'aquests dos casos demostra l'efectivitat del filtre que suposa haver de presentar el certificat de penals per treballar amb menors d'edat, un requisit obligatori des de l'any passat i que afecta el món de l'ensenyament i altres sectors professionals.

El director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, va explicar en declaracions a Ràdio Girona que «es van detectar dues situacions en les quals hi havia antecedents i aquestes persones ja no es varen ni tan sols incorporar a cap escola de comarques gironines». En les mateixes manifestacions, el màxim responsable d'Ensenyament a Girona va remarcar que aquest «és un tema molt seriós pel que vetllem d'una forma molt, molt, molt estreta i, evidentment, hi tenim l'ull a sobre».



Mecanismes de control

A banda d'incidir en aquest propòsit i de confirmar els fets, ahir els Serveis Territorials d'Ensenyament van insistir que els mecanismes de control funcionen i que poden garantir que als centres educatius gironins no hi treballa cap docent sense un certificat de penals lliure d'antecedents.

Durant la primera meitat de 2016, l'exigència d'aquest document va provocar llargues cues a les portes de la gerència territorial a Catalunya del Ministeri de Justícia a Barcelona, l'únic lloc on es pot sol·licitar físicament. El certificat també es pot demanar via telemàtica.

Tal com informa el Ministeri de Justícia, des de l'1 de març der 2016, l'únic certificat vàlid per treballar amb menors a l'Estat és el Certificat de delictes de naturalesa sexual.