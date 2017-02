La Fundació Jordi Comas organitza una nova jornada

La Fundació Jordi Comas Matamala organitzarà a Barcelona una jornada per tractar el procés que ha dut l'Empordà a convertir-se en una destinació turística de qualitat. L'objectiu és mostrar com s'han aplicat models exitosos d'atracció de turisme de qualitat en aquesta zona de les comarques de Girona. La jornada «L'Empordà: processos cap a una destinació turística de qualitat» es celebrarà el 24 de febrer vinent a ESADE Fórum de Barcelona, a partir de 2/4 de 10 del matí.

Obriran la Jornada Xavier Illa, conseller-delegat NH Hotels, Carme Hospital Poch, presidenta d'Aromar Hotels & Restaurants, i de la Fundació Jordi Comas Matamala i Josep-Francesc Valls, director de l'Aula Internacional Innovació Turística. Les ponències seran a càrrec de Martí Sabrià, director-gerent del Grup Costa Brava Centre, que parlarà sobre El model dels serveis per una destinació de qualitat; de Joan Manuel Sevillano Campalans, gerent de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que tractarà sobre El patrimoni cultural obert al mercat turístic, i de Josep Roca Fontané, cap de sala d'El Celler de Can Roca, que parlarà de La gastronomia com a referent del territori.



Premis Jordi Comas Matamala

Aquest acte serà el primer del 2017 de la Fundació Jordi Comas Matamala. El dia 21 d'abril se celebrarà a l'Hotel Costa Brava de Platja d'Aro el tradicional Memorial Jordi Comas, que aquest any introduirà canvis en els continguts amb la incorporació d'uns premis que duran el nom de la Fundació. Seguiran dues Tribunes (juny i setembre) i una Jornada al CaixaForum Girona sobre Turisme i Sostenibilitat, a mitjans d'octubre, per tancar el 2017. Amb aquest programa la Fundació espera repetir els èxits de l'any passat amb les Tribunes de Carles Puigdemont, Joan Roca i Ramon Folch i la Jornada sobre Tendències del Turisme de Vacances.

Les persones interessades s'hi poden inscriure a través del web.