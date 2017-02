L´incendi de Castellfollit mulla documents de l´arxiu municipal

L'incendi que va destruir un pis i va afectar de manera greu l'estructura d'un altre també va afectar els documents de l'arxiu municipal de Castellfollit. Els documents han patit les conseqüències d'haver quedat sota l'aigua que els bombers van fer servir per apagar les flames, però no han patit danys irreversibles. És a dir, se salvaran tots.

El divendres, dia 3 de febrer, els bombers van dirigir el doll d'aigua de les mànegues envers un segon pis d'un bloc situat a la plaça Filadores. L'aigua va apagar les flames i va evitar la destrucció de l'immoble. Això no obstant, va traspassar el sostre i va caure sobre el local inferior.

Es tracta d'un local que des de fa temps feia la funció d'arxiu municipal. Estava habilitat per fer la funció d'arxiu. Això no obstant, la gran quantitat d'aigua que van necessitar per sufocar el foc va arribar als documents.

L'Ajuntament va decidir traslladar el material a la planta baixa de l'ajuntament nou, encara per estrenar. Fet el trasllat, van avisar els tècnics de l'Arxiu de la Garrotxa. Els tècnics van obrir les capses i van comprovar els danys. Després van aconsellar la manera d'assecar els documents sense que perdin qualitat. Un cop estiguin recuperats, l'Ajuntament valorarà si posa els documents a la part de l'Ajuntament destinada a arxiu nou, els torna al local de l'immoble incendiat i si els més antics els posa a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.



Desallotjats

Ahir, la parella que vivia al pis de dalt de l'incendiat primer encara no havia pogut tornar a casa i està allotjada a casa d'uns familiars. També hi ha una persona gran allotjada a la residència Montsacopa.

Els Mossos d'Esquadra continuen en la investigació per esbrinar si l'incendi va ser intencionat. L'home que vivia al pis on va començar el foc continua en un hospital psiquiàtric.