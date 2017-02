Més de 500 veïns voten el destí de 40.000 euros del pressupost de Llagostera

Segueix obert el procés de votació ciutadana per escollir el destí de 40.000 euros del pressupost municipal de Llagostera. En només dues setmanes s'han superat els 500 vots, i els veïns podran seguir participant fins el 20 de febrer (tant física com telemàticament).

La compra de robots pedagògics per a les escoles Puig de les Cadires i Lacustària, la programació setmanal de sardanes per als mesos d'estiu, condicionar la vorera del carrer ramal fins al carrer Panedes, il·luminar el tram del carril bici entre el parc de l'estació i la cruïlla de la carretera de Sant Llorenç, il·luminar el corriol entre la plaça Mas Sec i el carrer Donzelles, millorar el cablejat elèctric del carrer Barcelona i crear un eslògan per a Llagostera són les set propostes que l'Ajuntament de Llagostera ha sotmès a votació popular.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Llagostera, Ramon Soler, es va mostrar molt satisfet amb el ritme de les votacions, que ha superat en escreix el de l'any passat, on van comptabilitzar-se un total de 345 persones.