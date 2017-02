Salut podria restablir al segon semestre el recordatori de la vacuna de la tos ferina

El Departament de Salut podria restablir durant el segon semestre d'aquest any els recordatoris de les vacunes de la tos ferina que s'administren als sis anys i que s'havien hagut d'endarrerir per un problema de distribució de les dosis a escala internacional des del maig del 2015. Des de fa més d'un any i mig, hi ha dificultats de subministrament a nivell global que afecten les vacunes que contenen antígens contra la tos ferina, especialment les que es fan servir per reforç.

Segons ha explicat la conselleria, l'endarreriment de les vacunes de recordatori que protegeixen contra la tos ferina podia quedar solucionat al llarg d'aquest any 2017, tot i que encara no és segur, i s'informarà tot just es puguin adquirir les dosis i tornin a estar disponibles.

Aquesta situació d'escassetat afecta als dos laboratoris que comercialitzen aquestes vacunes a tot l'Estat i des d'un primer moment, les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles ja van indicar que no estava previst que el problema pogués resoldre's a curt termini.

En el cas de Catalunya, la reducció de les dosis nha afectat les vacunes contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (dTpa) que s'administren als sis anys, però des del Departament recorden que això no suposa cap risc per als infants, que ja estan protegits per vacunes posades prèviament.

I és que la dels sis anys és la cinquena dosi que reben les criatures dels components d'aquesta vacuna inclosa en el calendari vacunal, indica el Departament de Salut, ja que durant el primer any de vida formen part de la vacuna hexavalent -que es posa als dos, quatre i sis mesos d'edat- i també de la pentavalent, que s'administra als 18 mesos.

D'acord amb el Consell Assessor de Vacunacions, davant la reducció de les dosis Salut va readaptar el calendar i vacunal i s'ha optat per mantenir la primovacunació en el primer any, mantenir el reforç dels 18 mesos i la vacunació de les dones embarassades per protegir els nadons abans que tinguin l'edat de rebre la primera immunització.