Sant Joan ha de separar les bicicletes dels vianants

El pont està separat per a vianants i per a bicicletes i motos.

Per causa de la reordenació provocada pel fet d'haver tallat el pont del Salt per obres, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha hagut d'habilitar un pas per a vianants i un altre per a bicicletes i motos al pont medieval.

Han hagut de fer la separació per evitar conflictes i accidents. Ara el pont medieval és l'únic pas per als vehicles de dues rodes que volen anar a Olot. El problema era que en les hores punta coincidien amb la mainada que anava a l'escola.