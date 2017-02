Satse demana a Girona que revisi les làmines en mal estat del Trueta

El Sindicat d'Infermeria Satse demana a l'Ajuntament de Girona que revisi les làmines que hi ha als finestrals de l'hospital Josep Trueta de Girona, algunes de les quals estan deteriorades i han patit despreniments. «No volem culpables, volem que les institucions es responsabilitzin del compliment de les normes legals en benefici de la salut pública i ciutadana», assegura la eesponsable de Salut laboral del Satse, Mar Agüero, arran d'una ventada que va provocar el despreniment d'una de les persones del centre fa uns dies.

«Aquest no és un incident aïllat, sinó que ja hi ha hagut desperfectes en altres ocasions derivats de despreniments d'aquestes persianes» diu Agüero, que recorda que fa temps que el sindicat ha denunciat el mal estat de les làmines.

Precisament ahir es van començar a retirar bona part de les làmines que s'han deteriorat després que fa uns dies se'n desprengués una per culpa del vent sense causar danys. Des de la direcció de suport es fan revisions periódiques del seu estat i a finals de l'any passat es van retirar les que estaven en més mal estat i es va supervisar el sistema de fixació per garantir que estiguessin ben collades. Amb tot, aquesta actuació no va evitar que el fort vent de fa uns dies fes caure una de les làmines i la direcció del centre ha decidit fer una nova revisió més minuciosa, i treure les que puguin ser susceptibles de causar algun incident, mentre s'acaba de decidir quina és la millor solució a curt termini. El recanvi de les làmines té un cost de 250.000 euros.