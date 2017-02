La Cerdanya i Puigcerdà engeguen una nova etapa de promoció conjunta de la comarca

El Patronat de Turisme de Cerdanya va prendre part a la 37a edició de Fitur, la Fira Internacional de Turisme que es va celebrar a Madrid. El Patronat hi va assistir aquest any conjuntament amb el Patronat de Turisme de Puigcerdà, engegant una nova etapa de promoció conjunta de la comarca, seguint els acords assolits a la taula de turisme de Cerdanya des d'on es treballa amb la resta de patronats de la comarca.

Fitur es presenta com el tret de sortida de les accions que el Patronat té previst realitzar durant l'any 2017, tant en àmbit nacional com internacional. Turisme Cerdanya, conjuntament amb la resta de patronats municipals de turisme de la comarca, es planteja assistir a fires de proximitat. En àmbit internacional tindrà presència a través dels Patronats de Turisme de Girona Pirineus i Lleida, així com a través de l'Agència Catalana de Turisme.