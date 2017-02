ERC de Llagostera demana més recursos per atendre emergències socials

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Llagostera demana a l'equip de govern un esforç per «augmentar la despesa social i deixar de banda altres partides que no són prioritàries». En aquesta línia els republicans proposen destinar més recursos per donar sortida a problemes d'habitatge.

La proposta principal és l'adquisició d'un pis per atendre emergències socials que, a mitjà termini, hauria de ser l'embrió d'un futur parc d'habitatges municipal. També es proposa ampliar la despesa per lloguers de pisos d'emergència i, d'aquesta manera, «poder resoldre amb més contundència aquest tipus de problemes, que pateixen una part important de la població».

Entre les altres iniciatives que s'han fet arribar a l'equip de govern hi ha la d'impulsar un Pla d'Accessibilitat que solucioni les múltiples incidències provocades pel mal estat de les voreres del municipi.