La Fapac reclama a la Generalitat que dobli el pressupost per a beques menjador

La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) ha reclamat al Govern de la Generalitat que dobli la partida de beques menjador en els pressupostos de 2017, per poder arribar a tot l'alumnat amb necessitats econòmiques.

La presidenta de la Fapac a Girona, Gisel·la Vicens, va afirmar que, tot i l'augment, els diners previstos encara són insuficients perquè « ha augmentat el risc d'exclusió social i de pobresa». «El menjador escolar és un termòmetre molt fiable de com afecta la crisi les famílies», va explicar; i va afegir que, tot i que «entenem que hi ha bona voluntat, perquè s'ha previst una despesa superior, no és suficient».

La Fapac Girona subscriu «totalment» la demanda feta pública per la federació en l'àmbit de Catalunya. Ara bé, Gisel·la Vicens va aclarir que «demanem beques menjador perquè és el que es pot demanar ara, però el nostre punt de partida és que tant el menjador com el transport escolar hauria de ser gratuït». La presidenta gironina va explicar que «una de les nostres queixes és la gran burocratització d'aquests processos», motiu pel qual voluntaris de les AMPA ajuden les famílies a demanar els ajuts «i segurament molta gent no ho demana» –va apuntar.

Vicens va recordar que, l'any passat, la Fapac de Girona va incidir en les beques menjador «perquè havíem detectat que els diners quedaven retinguts als Consells Comarcals, ja que els Serveis Territorials d'Ensenyament informaven que la partida s'havia fet efectiva» i les famílies no havien cobrat la beca.

En la seva opinió, els problemes més greus són que «no tots els nens hi poden accedir, que la majoria no són del 100% sinó del 50%, la burocratització i el retard», tot i que aquest últim punt ha millorat. A partir d'una enquesta interna feta el curs passat a tot Catalunya a proposta de la Fapac de Girona, Vicens va explicar que es van detectar casos puntuals de demora «però escampats per tot el territori».