L´empordanès Jordi Barretina, nou director de l´Idibgi

L'investigador empordanès Jordi Barretina, que des de fa més d'una dècada feia recerca als Estats Units, és el nou director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi, que té la seu al parc hospitalari Martí i Julià de Salt. Barretina (Viladamat, 1976) va arribar fa una setmana a Girona provinent de Cambridge (Massachusetts), on exercia com a cap del Laboratori de Recerca Oncològica Translacional als Instituts de Recerca Biomèdica de Novartis, per a substituir l'anterior director de l'Idibgi, Albert Barberà, que des de fa un any lidera el Biocat, una entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya.

Jordi Barretina és doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Després de fer la tesi a l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, va marxar cap als Estats Units per començar la seva recerca en càncer al Dana-Farber Cancer Institute (Harvard Medical School) de Boston. El 2008 és va incorporar al Broad Institute (MIT and Harvard), on va liderar l'Enciclopèdia del Càncer, un projecte que describia les alteracions genètiques de més de mil tipus de cèl·lules tumorals.