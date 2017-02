La preinscripció per al curs escolar 2017-2018 s'obrirà el 23 de març i es tancarà el 4 d'abril per a l'alumnat de l'etapa obligatòria, el segon cicle d'educació Infantil, educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Tot i que la resolució que especifica el calendari de preinscripció encara no s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Govern ja ha aprovat la resolució.

Els estudiants que vulguin cursar ensenyaments professionals de Música i Dansa es podran preinscriure gairebé en les mateixes dates que els de l'etapa obligatòria, del 23 de març al 7 d'abril.

Al maig s'obrirà el termini per a diferents nivells educatius. Del dia 2 al 12 serà el torn de les llars d'infants, per a les quals els ajuntaments tenen les competències delegades i concretaran les dates. Entre el 16 i el 24 de maig s'hauran de preinscriure els joves de Batxillerat, dels cicles de grau mitjà de Formació Professional i d'Arts plàstiques i Disseny, mentre que els del grau superior ho faran del 25 al 31; del 15 al 26 serà el torn per a l'alumnat de programes de Formació i Inserció; i del 16 al 29, per al d'ensenyaments esportius. Entre el 15 de maig i el 5 de juny hi haurà la preinscripció als cicles formatius d'Animació en circ i de Tècniques d'actuació teatral.

El calendari continua amb les dates per a l'educació d'adults, del 19 al 27 de juny. I ja al juliol, entre el 3 i el 7 s'obrirà el termini per al curs específic per accedir a cicles de grau mitjà i per al preparatori per a graus superiors.