La línia de tren de Blanes acumula retards de tres quarts d'hora

Problemes de mobilitat a la línia de tren de rodalies de la costa (RG1) que passa per Blanes a causa de dues incidències.



La circulació de trens entre Arenys de Mar i Canet s'ha interromput preventivament per una fuita de gas prop de les vies entre Arenys de Mar i Canet.



La circulació de trens s'ha restablert les 9.05 hores, un cop els Bombers de la Generalitat i els tècnics de Gas Natural han donat per controlada la fuita de gas que hi havia prop de les vies. Amb tot, com a mesura preventiva, al lloc encara hi ha una dotació d'aquest cos.





. La fuita s'ha produït a les 8.26 hores al punt ferroviari 40,1 pel trencament d'una canonada de gas mentre es feien treballs de neteja al costat de la via.Es dóna el cas que els trens d'aquesta línia. Segons Renfe, la incidència ha començat quan passaven vint minuts de les set del matí i ha obligat a interrompre la circulació de trens entre Pineda de Mar i Blanes durant un quart d'hora.A les 7.35 s'ha restablert la circulació de trens entre aquests dos municipis. Amb tot, encara es mantenen els problemes a la senyalització, que es fa manualment. Fins a Malgrat de Mar s'hi han desplaçat tècnics d'Adif que treballen per resoldre la incidència des de primera hora.