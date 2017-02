Sant Jaume de Llierca proposa un centre de serveis per a la gent gran

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, fa pocs dies, va fer una xerrada al Centre Cívic per proposar la creació d'un centre de serveis per a la gent gran al poble. A l'acte van assistir unes 50 persones.

Les idees més importants que es van debatre són un espai amb menjador social, on pogués haver-hi serveis de perruqueria, podologia, infermeria i acompanyament a persones amb mobilitat reduïda. A més, van tractar la idea de fer un inventari de material ortopèdic per deixar.

El lloc previst pel centre de serveis per a la gent gran és el lloc, on ara hi ha el magatzem de la brigada. De fet, és al costat del centre cívic. A Sant Jaume, el 25% dels habitants són majors de 65 anys i d'entre aquests hi ha 50 persones que tenen més de 85 anys.

Segons fonts de l'Ajuntament, la previsió és que la població envellida vagi en augment i en conseqüència hagin d'establir serveis adequats a les seves necessitats.