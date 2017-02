Suport de Banyoles al pla per allotjar víctimes de violència masclista

El restaurant La Carpa de l'Estany celebrarà quatre dinars solidaris durant aquest 2017 per tal de donar suport a la Fundació SER.GI en el desenvolupament del seu projecte d'habitatge social per a dones supervivents de violència de gènere. Aquestes accions se celebraran en el marc dels dinars ball organitzats un diumenge al mes pel restaurant La Carpa de l'Estany. El restaurant destinarà dos euros per persona a aquest projecte, tot i que el preu del dinar per als comensals serà el mateix que fins ara. Amb aquest projecte d'Habitatge Social la Fundació SER.GI vol crear un dispositiu d'habitatges d'inclusió específic per a dones soles o famílies amb un sol progenitor. Actualment existeixen recursos d'urgència per a l'atenció de dones maltractades i els pisos de transició.