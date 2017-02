L'Hospital Trueta implanta per primer cop un desfibril?lador automàtic cardíac per revertir una mort sobtada

L'hospital Josep Trueta de Girona ha implantat el primer desfibril·lador automàtic implantable (DAI). Són aparells que es col·loquen sota el pit i un petit cable o elèctrode es connecta al ventricle dret del cor a través de la vena subclàvia. Aquest elèctrode monitora el sistema elèctric del cor i, quan interpreta que es produeix una arítmia maligna, hi aplica una descàrrega que fa que el cor recuperi el ritme normal i evita així que es produeixi una mort sobtada.

El procediment va tenir lloc divendres passat, a càrrec d'un equip de professionals encapçalats per Rafael Agües. La pacient, de 74 anys, ja està d'alta al seu domicili. Els DAI estan indicats per a determinats pacients que presenten arítmies que poden ser mortals. Normalment, són pacients amb una insuficiència cardíaca molt avançada, amb cardiopatia isquèmica o amb malalties cardíaques genètiques.

El Trueta calcula que aquest any implantarà una vintena de desfibril·ladors automàtics, mentre que la resta de casos (entre 50 i 60) es continuaran derivant a l'hospital Clínic de Barcelona, tal com es feia fins ara en tots els casos de la regió sanitària de Girona. Els implants que es comencen a realitzar al Trueta són justament els dels pacients que requereixen estar hospitalitzats i monitorats fins a la implantació del dispositiu.

El fet de poder-los fer el procediment al Trueta permetrà que aquesta espera es redueixi a pocs dies. A aquests pacients, els hi fan la implantació del dispositiu a Girona i, també, el seguiment posterior. En els propers mesos preveuen que el seguiment de tots els desfibril·ladors de la regió sanitària es pugui fer a Girona mateix, evitant el desplaçament a Barcelona dels pacients.

La implantació dels desfibril·ladors automàtics i el seguiment posterior és el primer embrió del que serà la nova Unitat d'Arrítmies del Servei de Cardiologia del Trueta, un espai en el qual caldrà fer una inversió, tant per a obres com per a equipaments, i que se situarà també a la sisena planta.