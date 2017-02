Es busca fiscal en cap a Girona. Teòricament, la plaça hauria d´haver quedat lliure l´octubre de 2015 però aleshores el Govern central estava en funcions i pendent de celebrar eleccions –es van haver de repetir davant la impossibilitat d´investir un president del Govern– i això impossibilitava els nomenaments per part de la Fiscalia General de l´Estat. De moment, hi hauria una fiscal gironina, Anna Meléndez, que optaria a ocupar aquesta plaça.

L´actual fiscal en cap, Josep Maria Casadevall, havia anunciat que no renovaria però s´ha vist forçat a mantenir-se en el càrrec fins que es produeixi el relleu. La convocatòria per ocupar la seva plaça es troba oberta a qualsevol representant del ministeri públic d´Espanya que compti amb més de 10 anys d´exercici.

Hauran d´acompanyar la seva sol·licitud amb els mèrits, publicacions, títols acadèmics i un pla d´actuació. Juntament amb la de Girona, també han quedat vacants les places de fiscal en cap d´Àlaba, Zamora, Lleida, Tarragona, Almeria, Cadis, Salamanca i Saragossa –totes elles de segona categoria.

Casadevall va ser escollit fiscal en cap l´any 2000, amb la majoria de vots favorables del Consell Fiscal, que és l´organisme que orienta el fiscal general de l´Estat abans que aquest darrer proposi el nomenament al Govern. Va revalidar el càrrec l´any 2005 i va tornar-hi el 2010, sense oposició, ja que ningú va presentar una candidatura alternativa.

A la carrera va ingressar l´any 1986 i va obtenir el seu primer destí a Barcelona, on es va passar un any per després recalar a Girona, on ha desenvolupat tota la resta de la seva activitat professional.

La renúncia a renovar en el ­càrrec no implicarà deixar la província perquè automàticament quan un fiscal en cap finalitza el seu mandat queda adscrit a la Fiscalia provincial en la qual ha estat exercint el càrrec. D´aquesta manera, Casadevall passarà a convertir-se en company dels representants de l´acusació pública que fins ara governava.

El novembre de 2015, Casadevall ja va manifestar la seva intenció de no renovar en el càrrec perquè havia dedicat més de la meitat de la seva carrera professional a la direcció, coordinació i administració de la jurisdicció criminal i civil dels partits judicials de la província i la seva intenció era tornar a les sales de vista per estudiar jurisprudència i exercir d´acusació pública.

Algunes associacions fiscals i de la judicatura critiquen que el sistema d´elecció dels fiscal en cap es realitzi per lliure designació, ja que hi veuen la possibilitat que no sempre es tinguin en compte el mèrit i la capacitat dels candidats.

Candidata gironina

La Fiscalia General de l´Estat de moment no ha fet pública la llista de candidats que han volgut concórrer en aquesta plaça, però fons internes de la Fiscalia de la Girona indiquen que, com a mínim, s´ha presentat una candidatura gironina. Es tractaria de la fiscal Anna Meléndez, de reconeguda trajectòria dins la Fiscalia gironina i una veterana entre els membres del cos. S´ha de tenir en compte que Girona és una província en què la mobilitat de fiscals i jutges és molt acusada i el fet que la candidata a dirigir l´organisme tingui una dilatada experiència exercint a Girona dóna continuïtat al govern de Casadevall i demostra que la permanència d´actius a la demarcació és possible.

Precisament, frenar la sagnia de fiscals que pateix la demarcació ha sigut un dels principals cavalls de batalla de Casadevall que, amb molta probabilitat, seguirà mantenint Meléndez si acaba nomenada.

Entre altres assumptes, Anna Meléndez va aconseguir que l´Audiència Provincial de Girona acabés jutjant l´any 2014 un home que havia estat violant la seva filla de forma sistemàtica durant 15 anys. El delicte estava a punt de prescriure quan la víctima el va denunciar però el delinqüent sexual Manuel Muñoz Funez, alhora pare-avi del fill que va tenir la seva filla violada, va acabar condemnat a 13 anys i sis mesos de presó per aquest fet.