El Consell Comarcal del Pla de l´Estany contracta 12 persones a través d´un programa de formació

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha contractat 12 persones en situació d'atur gràcies a una nova edició del programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Fons Social Europeu. El programa Treball i Formació té dues línies d'actuació: una d'adreçada a persones aturades que han esgotat la possibilitat de cobrar cap prestació, i una altra dirigida a beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció.

Segons ha explicat la consellera de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Joana Vilà, «des de fa quatre anys, des del Consell Comarcal ens acollim a aquestes subvencions del programa Treball i Formació per tal de poder formar i alhora contribuir a la inserció en el mercat laboral de les persones de la comarca que es troben en dificultats de retorn dins del mercat laboral».

De les dotze persones contractades pel Consell Comarcal, dues s'han contractat per dotze mesos i les altres deu per sis mesos, i faran principalment tasques forestals i de jardineria per la comarca a més d'assistir a mòduls de formació. En aquest sentit, el programa tracta d'unir l'experiència laboral i la formació amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat en finalitzar el projecte, coordinat des de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

El programa Treball i Formació integra accions d'experiència laboral i accions de formació, adreçades a persones en situació d'atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic.