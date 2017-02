El Govern reclama a l'Estat el projecte del tercer carril Figueres-Portbou el 2020

La Generalitat ha reclamat a l'Estat que el projecte per fer un tercer carril de Figueres a Portbou per transportar-hi mercaderies estigui sobre la taula el 2020 com a màxim.

Així ho ha manifestat avui al matí el secretari d'Infraestrcutures del Govern català, Ricard Font, quan ha assegurat que l'Estat "mai ha posat sobre la taula la construcció d'un rail per adaptar-lo a l'ample internacional malgrat que sempre hem considerat que és molt important pels ports de Tarragona i Barcelona i per desenvolupar la terminal de Vilamalla".

"Si hi ha un element que posa de manifest és el diferent ritme de construcció del corredor mediterrani en la seva branca "madrilenya" i en la branca catalana i valenciana", ha conclòs Font.