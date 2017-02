Inicien una campanya per finançar una recerca gironina pionera sobre el càncer

Una campanya solidària impulsada per l'autora del blog El crep de mi vida, Vanessa Nueda, recull fons per a un projecte pioner de recerca sobre el càncer impulsat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi. Els diners que es recaptin amb la iniciativa benèfica Girona Solidària ajudarà a finançar una investigació del doctor Jordi Frigola que vol desenvolupar una nova eina de lluita contra el càncer.

L'investigador banyolí lidera un treball de recerca pioner de llarg recorregut dedicat a combatre els mecanismes que permeten que les cèl·lules tumorals es repliquin, en lloc de matar-les, com fan les teràpies citotòxiques, com la quimioteràpia. La finalitat de la investigació és trobar nous inhibidors específics per al creixement cel·lular, el que suposaria un avantatge respecte els tractaments actuals, reduint els efectes secundàris de la teràpia.

L'investigador va iniciar aquesta línia de recerca a Anglaterra, d'on va tornar fa un any després de passar-ne set treballant als laboratoris Clare Hall de Londres. Allà Frigola es va centrar en el llevat, i ara es tracta de traslladar la hipòtesi dels models animals a humans, «perquè en la primera fase de la malaltia la duplicació del genoma de les persones només compta amb una proteïna més que el llevat».

Frigola, que és investigador Ramón y Cajal de l'Idibgi, remarca que es tracta d'un projecte a llarg termini , però destaca la necessitat d'apostar per la recerca bàsica «que neix amb una hipòtesi molt solida», perquè es pugui convertir en recerca aplicada i que repercuteixi en el pacient. «És difícil trobar finançament per a la recerca bàsica, perquè no dona rendiments a curt termini», afirma.

La falta de recursos impedeix organitzar un equip de treball necessari per afrontar la primera fase de la recerca amb garanties, que està valorada en 70.000 euros i, per això, els diners recollits amb la campanya es destinaran a finançar un contracte de treball per a un estudiant de doctorat durant quatre anys.



La campanya benèfica

L'autora d'El crep de mi vida va patir un càncer de mama fa dos anys i des de llavors no ha parat d'impulsar projectes solidaris per millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics gràcies a l'altaveu que ha trobat a la xarxa, on relatava la seva experiència en primera persona. Nueda ha recollit fons que han permès comprar ordinadors per a l'ICO, renovar els matalassos de la planta d'oncologia del Trueta i també la sala d'espera de l'hospital de dia de Girona.

Ara promou la iniciativa Girona Solidària, en què col·laboren una vintena d'establiments que custodiaran unes guardioles per recollir donatius per al projecte. La llista de col·laboradors, que es pot ampliar, inclou El Celler de Can Roca, la Clínica Bofill o l'Espai Gironès, per exemple. En el marc de la campanya, també s'ha impulsat una campanya de micromecenatge a Verkami que preveu l'edició d'un DVD d'un concert de la Giorquestra celebrat el 5 de febrer per vendre'l i aconseguir més fons per al projecte.