L'ACA analitza quins rius s'assequen a causa dels impactes humans

L'ACA participa aquests dies en un projecte europeu per determinar quins rius «temporals» ho són per acció de l'home i quins ho són de manera natural. L'objectiu d'aquests treballs és millorar la gestió dels rius mediterranis d'elevada temporalitat i fins i tot aquells que s'assequen a l'estiu.

L'estudi se centra en aquest tipus de masses d'aigua i no inclou les d'altres sistemes més abundants com el Ter, que pateix un important dèficit de cabal

L'ACA calcula que a Catalunya un 17% dels sistemes fluvials són rius temporals. Aquests es caracteritzen per ser rius i rieres estacionals (s'assequen en un determinat període), intermitents (s'assequen més sovint) i efímers (estan pràcticament tot l'any secs). No per això deixen de ser utilitzats per satisfer les demandes d'aigua de la població.

A les comarques gironines l'ACA té comptabilitzats de moment 19 d'aquests cursos fluvials, entre ells les rieres de la Costa Brava com les de Tossa, rius com el Güell o la riera de Garriguella. Des de l'Agència asseguren que «els estudis que s'estan fent (relacionats amb el projecte TRIVERS, el cost action SMIRES, entre d'altres) han de permetre precisament acabar de definir quins són els rius realment temporals de forma natural, quins ho són per culpa de l'alteració hidrològica, quin grau de temporalitat tenen i, finalment, com cal avaluar-los per determinar el seu estat ecològic».

En aquest projecte hi ha implicats 31 països (de dins i fora de la UE) que tenen problemes a establir uns criteris de gestió en rius temporals.

En el projecte Smires també hi participen els responsables de projectes europeus que treballen en rius temporals, com és el cas del Life Trivers, i en el qual també l'agència hi participa com a membre. Per tant, l'Action Cost Smires i el projecte Life Trivers són dues iniciatives separades però que es complementen en una mateixa temàtica.



Participació ciutadana

Precisament el Life Trivers va celebrar, la setmana passada, la tercera reunió del projecte a Saragossa, amb la participació de l'ACA, amb l'objectiu de liderar un procés de participació ciutadana per recollir les mesures prioritàries per a la conservació dels rius temporals.

En aquesta reunió es va presentar una nova versió del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), desenvolupat per Trivers amb l'objectiu d'ajudar a diagnosticar l'estat ecològic dels rius temporals. La variabilitat del cabal d'aquest tipus de rius fa molt complicat fer-ne una diagnosi adequada d'acord amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua (DMA) de la Unió Europea, ja que a data d'avui no existeixen eines de valoració adaptades a aquesta particularitat.

«A més, molt sovint aquest règim temporal és degut a impactes humans, com ara l'extracció d'aigua per a l'agricultura; per tant, és crucial distingir un riu amb un règim temporal "natural" d'un que no ho és», asseguren des de l'ACA.