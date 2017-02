L'Ajuntament d'Olot programa per tercer cop una audiència pública

L'Ajuntament d'Olot ha programat una audiència pública per al 27 de febrer (dilluns) a 2/4 de 8 del vespre. L'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT) ahir va explicar que serà la tercera vegada que els regidors de l'equip de govern es posen a disposició dels ciutadans. Va explicar que en el mandat passat van fer dues audiències i en cap es va generar debat.

L'alcalde va explicar que els ciutadans que vulguin enviar preguntes per escrit ho poden fer fins 24 hores abans de l'acte al correu alcaldia@olot.cat. Les preguntes han de precisar el nom de la persona i el contingut de la intervenció que vol fer.

Corominas va subratllar que demana les preguntes per escrit per poder respondre amb precisió i detalls. Així doncs, va indicar que si algú vol fer preguntes sense enviar-les abans per escrit també serà respost. L'Audiència ha estat una reclamació de la CUP i també forma part de la política participativa de l'equip de govern.