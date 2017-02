L'aspirant gironí a un premi d'alta cuina té la videorecepta a votació popular

L'estudiant de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona aspirant a la cinquena edició del Premi promeses d'alta cuina Ezequiel Álvarez Barroso ja ha entrat en la fase de votació a través de Facebook, on ha publicat un vídeo on mostra l'elaboració d'una recepta. Després de classificar-se per a la semifinal, ara, un jurat professional valorarà les videoreceptes de tots els aspirants.

Els vots populars que s'aconsegueixin a través de la pàgina de Facebook del premi representaran el 15% de la valoració dels candidats per part dels xefs professionals. Les votacions estaran obertes fins el 2 de març, quan es donarà a conèixer els deu finalistes.

El premi consisteix en una beca d'estudis a l'escola Le Cordon Bleu, de Madrid, valorada en més de 23.000 euros en el cas del guanyador, una de més de 8.000 per al segon classificat i una de 1.500 per al tercer.