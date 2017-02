Es confirma la tendència a la baixa del nombre de reclusos a les presons de Catalunya i la mitjana anual s´ha situat, per primera vegada en 10 anys, per sota els 9.000 reclusos. Si se sumen el nombre total d´encarcerats (penats, preventius i internats judicials) l´últim dia de cada mes de 2016 -sense incloure els arrests de cap de setmana– a Catalunya hi ha hagut el darrer any 104.815 presos, una xifra que confirma la disminució de reclusos que s´està produint des del 2010.

Al llarg de 2016 el nombre d´encarcerats s´ha mantingut entre 8.566 presos de desembre (la xifra més baixa) de l´any i els 8.861 reclusos d´abril (la xifra més alta). L´estadística del Departament de Justícia també recull la durada de les penes que han començat a complir els ingressats a la presó al llarg de 2016 i la major part d´aquestes es concentren en la franja de fins a 5 anys de presó.

Les xifres, a grans trets, són similars a les de l´any passat, encara que segueixen mostrant una tendència a la baixa. De totes formes, el 85 per cent dels presos que hi ha als penals de Catalunya es troben complint condemna efectiva, la resta estan en situació de preventius en espera de judici o que finalitzi la instrucció.

Un altre dels indicadors que també es redueix és el nombre de presos no reincidents. Dels 8.566 reclusos que hi havia en tancar l´any 2016, el 60 per cent (5.136) eren no reincidents.

Els delictes contra el patrimoni són els principals que cometen els interns que hi ha actualment tancats a les presons catalanes. Són de l´ordre d´un 42 per cent. La següent tipologia delictiva que provoca més encarceraments és la relacionada amb el tràfic de drogues i contra la seguretat pública, poc més del 19 per cent dels reclusos. Els segueixen, a més distància els delictes d´homicidi (882 reclusos) i els delictes contra la llibertat sexual i violència sexista (596 i 593 presos, respectivament). Del conjunt total de població reclusa, només un 7 per cent correspon a dones encarcerades.

Pel que fa a nacionalitats, poc més del 50 per cent de presos és de nacionalitat espanyola, la resta són estrangers. Un percentatge que els darrers anys es manté pràcticament idèntic.

Finalment, un altre dels indicadors que també registra una davallada substancial és el nombre total de presos infectats per VIH, que seguexi descendint i ha baixat fins al llindar dels 400.