Olot adjudica els treballs del geriàtric de l'hospital vell

L'Ajuntament d'Olot en la darrera Junta de Govern va adjudicar les obres del geriàtric de l'Hospital Sant Jaume. Segons va explicar l'alcalde, ahir al matí, les obres començaran pel març.

Les obres han de multiplicar l'espai, però mantindrà les mateixes 65 places que hi ha ara. Això no obstant, ho deixaran preparat per posar-hi 40 llits més.

Quan estigui acabat ha de ser un equipament centrat en el benestar de les persones. Cada 15 o 20 places suposaran una unitat residencial. És a dir, cadascuna tindrà menjador i zones comunes propis. La idea és que el resident tingui el màxim d'autonomia possible i mantingui la sensació de viure en un domicili propi.

Els usuaris estaran repartits segons les dependències de mobilitat i podran decidir les hores de llevar-se, d'anar a dormir i en quines activitats participar.

El nou geriàtric ocuparà tot l'edifici de l'Hospital Vell al voltant del pati porxat i també els pisos superiors de l'antic edifici de Consultes Externes, que dóna al carrer de Sant Rafel. La reforma s'ha d'acabar en el decurs d'aquest any i està valorada en uns 3 MEUR.