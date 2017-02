La policia atén 4 dones al dia per violència masclista

Més de quatre dones al dia ateses a les comarques de Girona per casos de violència masclista. Les dades que fa públiques el Departament d'Interior mostren que a la demarcació de Girona les forces policials han atès fins a 1.498 víctimes durant tot el 2016. Una xifra que suposa un petit increment respecte a les de l'any anterior, amb 13 noves víctimes. El 2015 en van ser 1.485.

Les denúncies, per contra, han disminuït i a les oficines d'atenció al ciutadà dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Girona se n'han recollit un total de 1.504. Això suposa una davallada petita d'un 2% respecte a l'any anterior.

La situació pel que fa al nombre de víctimes ateses pels Mossos, si es miren les dades de tot Catalunya segueix una tendència diferent a la regió de Girona. I és que han reculat en més d'un 4% en un any. El 2016 els agents que atenen víctimes d'aquesta xacra social ho van fer a 12.478 dones, mentre que el 2015 n'havien estat 13.081.



Nombre de denúncies

El mateix passa amb el nombre de denúncies però la davallada és menor. Aquesta se situa en el 2%. En total durant l'any passat es van presentar 12.452 denúncies a tot Catalunya per violència masclista en l'àmbit de la parella. Cal recordar que els casos de violència masclista que es coneixen són només la punta de l'iceberg d'aquesta xacra social, ja que els maltractaments bona part d'ells encara es viuen en silenci ja sigui per por de l'agressor o fins i tot per vergonya a l'entorn.



Més detinguts el 2016

L'activitat policial darrere els casos de violència masclista és frenètica i això ho mostren les dades de detinguts. I és que durant el 2016 s'han incrementat el nombre d'arrestos. D'entrada hi ha un menor d'edat, cosa que en l'any anterior no havia succeït. També s'han arrestat 581 majors d'edat. Es tracta d'un increment de gairebé el 12% respecte al 2015, quan es van produir fins a 519 detencions a la regió de Girona.

També han disminuït els trencaments de condemna, ja que han passat dels 170 del 2015 als 148 de l'any passat. Una altra dada destacada rellevant és que durant el 2016 no s'ha produït cap mort per violència de gènere. A la resta de Catalunya se n'han produït vuit.

Un altre tipus de violència masclista és el que es dóna dins de les llars però per part d'homes d'una mateixa família que no són la parella de la dona.

A Girona les denúncies s'han situat en 265 mentre que el 2015 se n'havien presentat 324. De detinguts n'hi ha hagut 92 majors d'edat i 9 de menors. I les víctimes ateses han estat 311, quan el 2015 eren 319.